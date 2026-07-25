Bei einer Kollision mit einem Personenwagen wurde eine Velolenkerin am Samstagnachmittag in Riedikon schwer verletzt. Aus noch ungeklärten Gründen prallten das Auto und das Velo in einem Kreisel zusammen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Kreisel bei Riedikerstrasse kollidierten Auto und E-Bike am Samstagnachmittag

63-jährige Velofahrerin schwer verletzt, ins Spital gebracht

Unfallhergang noch unklar

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr eine 43-jährige Frau am Samstagnachmittag mit einem Personenwagen von der Riedikerstrasse in den Kreisel, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 63-jährige Frau mit einem E-Bike, mutmasslich von der Seefeldstrasse her, ebenfalls in den Kreisel und beabsichtigte diesen bei der Blindenholzstrasse zu verlassen.

Aus noch ungeklärten Gründen kam es zur Kollision zwischen dem Personenwagen und der Velofahrerin, wobei letztere stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde vor Ort durch ein Ambulanzteam erstversorgt und anschliessend mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Polizei sucht Zeugen für Unfallhergang

Die Feuerwehr regelte den Verkehr und leitete diesen wechselseitig durch den nicht betroffenen Teil des Kreisels. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Uster, der Rettungsdienst des Spitals Uster, eine Patrouille der Stadtpolizei Uster sowie die zuständige Staatsanwältin im Einsatz.

Personen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 058 648 65 90, in Verbindung zu setzen.