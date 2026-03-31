Im Rahmen einer Kontrolle in einem Restaurant in Dübendorf hat die Kantonspolizei am vergangenen Sonntag sieben Personen festgenommen.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Und dann klickten die Handschellen. Die Kantonspolizei Zürich hat am vergangenen Sonntag in Dübendorf sieben Personen festgenommen. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Den Polizistinnen und Polizisten fielen zuvor in einem Restaurant mehrere Gäste auf, die mit Laptops und Unterlagen an verschiedenen Tischen sassen. Bei der Überprüfung fanden sie heraus, dass sie Verkaufsgespräche für ein Immobilienprojekt im Ausland führten.

Die Einsatzkräfte nahmen zwei Frauen und fünf Männer fest, da der Verdacht bestand, dass dabei gegen diverse Gesetzgebungen verstossen wird, heisst es weiter. Die sieben Personen wurden zur Befragung in einen Polizeiposten gebracht.

Bargeld und Dokumente sichergestellt

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Arbeits- und Reisendengewerbebewilligung besassen. Nun wird geprüft, ob es möglicherweise Verstösse gegen die Sorgfaltspflicht bei Finanzgeschäften sowie gegen Melderechtsbestimmungen gibt.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten bei Hausdurchsuchungen am Logisort mehrere Tausend Euro und Franken in Bar sowie diverse Dokumente sicher.

Die sieben Personen wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt. Es handelt sich um zwei Serbinnen im Alter von 22 und 41 Jahren sowie fünf Serben im Alter von 32, 34 und 35 Jahren.