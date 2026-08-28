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In Bülach ZH
Hagel beschädigt Dach von Reithalle

In Bülach ZH hat der Hagelsturm das Dach einer Reithalle kaputt gemacht.
Publiziert: 15:58 Uhr
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