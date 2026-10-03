Haus brennt in Illnau-Effretikon ZH lichterloh

Am Samstagabend kommt es in der Zürcher Gemeinde Illnau-Effretikon zu einem Brand. Aufnahmen zeigen einen brennenden Dachstock.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach 20.30 Uhr melden mehrere Leser einen Brand in Illnau-Effretikon ZH. Bilder zeigen, wie Flammen im Dachstock eines Hauses wüten und dicke Rauchwolken in den Nachthimmel ziehen. Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen laufenden Einsatz – die Feuerwehr sei vor Ort und der Brand befinde sich unter Kontrolle.

Derzeit habe man Kenntnis von einer verletzten Person. Ob weitere dazukommen würden, ist derzeit noch unklar. Auch die Ursache des Brandes sei bisher nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass sich das Feuer nicht auf weitere Gebäude ausbreiten konnte.