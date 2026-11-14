Schweizer und Amerikaner nach Unfall in Horgen ZH verhaftet

Nach einem spektakulären Crash in der Nacht auf Samstag verabschiedeten sich mindestens zwei Personen in Horgen ZH einfach von der Unfallstelle – die Kapo hat einen Schweizer und einen Amerikaner festgenommen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach 2.30 Uhr fuhr ein Personenwagen auf der Zugerstrasse in Horgen ZH Richtung Hirzel. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug mutmasslich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stellriemen sowie einen Signalständer und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Lenker und mindestens ein Beifahrer entfernten sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Am Fahrzeug und an den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden.

Strasse während Stunden gesperrt

Aufgrund der bisherigen Abklärungen konnten noch in derselben Nacht zwei Personen, ein 38-jähriger Schweizer und ein 33-jähriger Amerikaner, verhaftet werden. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte und ob sich weitere Personen darin befanden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft.

Der verantwortliche Lenker muss sich wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten, unter anderem wegen Nichtbeherrschen des Fahrzeuges und pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall.

Das Unfallfahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Zugerstrasse musste für die Unfallaufnahme während mehrerer Stunden durch die Verkehrsgruppe der Stützpunktfeuerwehr Horgen gesperrt werden.