Lange galt Bashkim Aliu als Brückenbauer. Nun tritt der Wetziker Imam zurück, nachdem Recherchen homophobe Äusserungen und seine Teilnahme an einer Konferenz im Umfeld der Muslimbruderschaft publik gemacht hatten.

Darum gehts Bashkim Aliu trat nach Recherchen zu homophoben Posts und Doha-Teilnahme von Ämtern zurück

Aliu galt als Integrationsfigur und pflegte regelmässig Behördenkontakte

Der Kanton Zürich zahlte Vioz 2,5 Millionen Franken, die Stadt jährlich 50'000 Franken für Seelsorge

Daniel Macher Redaktor News

Der Wetziker Imam Bashkim Aliu ist von seinen offiziellen Funktionen zurückgetreten. Auslöser waren Recherchen der Tamedia-Zeitungen, über die zunächst der «Tages-Anzeiger» berichtete. Diese brachten homophobe Äusserungen des Imams in sozialen Netzwerken sowie seine Teilnahme an einer Konferenz im Umfeld der Muslimbruderschaft ans Licht.

Aliu galt lange als wichtige Integrationsfigur der muslimischen Gemeinschaft in der Schweiz. 2011 kam er aus Nordmazedonien nach Wetzikon. Mit seinen auf Albanisch gehaltenen Predigten, die er im Internet live ins Deutsche übersetzen liess, erreichte er insbesondere auch jüngere Menschen, wie die «NZZ» schreibt.

Bashkim: Pride eine «Parade der Schande»

In der Folge stieg sein Einfluss. Aliu wurde Vorstandsmitglied der Föderation islamischer Dachorganisationen in der Schweiz (Fids) und übernahm die theologische Leitung der Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich (Vioz). Auch mit den Zürcher Behörden pflegte er regelmässigen Austausch.

2017 bezeichnete Aliu die erste Pride-Demonstration in Pristina auf Facebook als «Parade der Schande». 2024 nahm er zudem an einer Versammlung der Internationalen Union muslimischer Gelehrter in Doha teil. Die Organisation gilt als eng mit der Muslimbruderschaft verflochten. Auch der damalige Hamas-Chef Ismail Haniyeh trat dort auf und rief zum Kampf gegen Israel auf.

Regelmässige Zuschüsse aus Zürich

Der Kanton Zürich zahlte der Vioz zwischen 2017 und 2025 rund 2,5 Millionen Franken für ein Projekt zur muslimischen Seelsorge. Die Stadt Zürich steuerte jährlich 50'000 Franken bei.

Gegenüber der «NZZ» betonte die Stadt, sie nehme die Hinweise ernst und wolle den Umgang der Vioz mit dem Fall thematisieren. Auch der Kanton stellt klar: Hass, Rassismus und Diskriminierung würden nicht toleriert. Bei Verstössen seien geeignete Massnahmen vorgesehen.