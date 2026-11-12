Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Mittwochabend in Hirzel ZH einen Hang hinuntergestürzt und verletzt worden.

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einem Verkehrsunfall in Hirzel ZH (Gemeinde Horgen), ist am Mittwochabend eine 18-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Die junge Frau fuhr kurz nach 19.30 Uhr von Sihlbrugg in Richtung Hirzel. Auf der geraden Strecke vor dem Schiffli-Rank verlor sie nach einer angeblichen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug die Kontrolle über ihr Auto.

Lenkerin (18) verletzt

Das Fahrzeug kam rechts von der Strasse ab, stürzte den Hang hinunter und überschlug sich dabei mehrfach. Die Lenkerin wurde leicht verletzt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Hinweise zu einem Fahrzeug, das möglicherweise von Hirzel nach Sihlbrugg unterwegs war und auf der geraden Strecke auf die Gegenfahrbahn geraten sein könnte.