Bei einer Kollision mit einem Postauto hat sich am Donnerstagabend in Wila ZH ein Töfffahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 19-Jähriger kollidiert mit Postauto auf Schalchenstrasse, schwer verletzt

55-jährige Postautolenkerin und Passagierin blieben unverletzt

Schalchenstrasse mehrere Stunden gesperrt, Feuerwehr richtete Umleitung ein

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 21 Uhr fuhr am Donnerstagabend ein 19-jähriger Töfffahrer auf der Schalchenstrasse von Wila ZH in Richtung Schalchen ZH. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Postauto.

Der junge Mann erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte ihn ein Rettungswagen ins Spital. Die 55-jährige Lenkerin des Postautos sowie die einzige Passagierin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft untersuchen die genaue Unfallursache. Für die Unfallaufnahme musste die Schalchenstrasse während mehrerer Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz.