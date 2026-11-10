Handwerker-Trick in Illnau ZH – Polizei verhaftet Diebestrio

Die Kantonspolizei Zürich hat im September in Illnau ein mutmassliches Diebestrio verhaftet. Die Männer sollen sich als Handwerker ausgegeben und vor allem ältere Mieter bestohlen haben. Nun sucht die Polizei nach den Besitzern des Schmucks und der Uhren.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Sie gaben sich als Handwerker aus und bestahlen gezielt ältere Leute. Dabei entwendeten sie zahlreiche Wertsachen. Anfang September gelang es der Kantonspolizei Zürich in Illnau ZH drei Männer festzunehmen, die sich unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen verschafft haben sollen. Laut Polizei sollen sie in Mehrfamilienhäusern und Alterswohnungen Schmuck, Uhren und weitere Wertsachen gestohlen haben.

Fahnder der Kantonspolizei Zürich beobachteten in Illnau, wie zwei Männer aus einem Personenwagen ausstiegen. Der Fahrer blieb im Auto. Die beiden anderen klingelten bei mehreren Liegenschaften und verschwanden jeweils für einige Minuten in den Mehrfamilienhäusern. Danach kehrten sie zum Fahrzeug zurück. Der Lenker fuhr mit ihnen davon.

Drei Rumänen festgenommen

Weil die Polizisten den Verdacht hatten, dass die drei Männer Diebstähle oder Einbrüche begingen, folgten sie dem Auto. Schliesslich hielten sie den Wagen an. Die drei Insassen wurden festgenommen und für weitere Abklärungen auf einen Polizeiposten gebracht.

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Kantonspolizei Zürich um drei Rumänen im Alter von 21, 26 und 29 Jahren. Im Rahmen der Verhaftung stellten die Polizisten mehrere Uhren und Schmuckstücke sicher.

Polizei sucht nach Schmuckbesitzern

Die Männer sollen sich vor allem bei älteren Personen als Handwerker ausgegeben haben. So sollen sie sich Zutritt zu Wohnungen oder Alterswohnungen verschafft, die Mieter abgelenkt und dann Schmuck und Uhren entwendet haben.

Ein Teil des Deliktsguts ist sichergestellt. Mehrere Gegenstände konnten bisher aber keinen Besitzern zugeordnet werden. Die Kantonspolizei Zürich sucht deshalb Personen, die ihre Uhr oder ihr Schmuckstück erkennen oder wissen, wem einer der Gegenstände gehört.