Ein Hagelsturm überraschte Schulkinder in Winterthur während der 10-Uhr-Pause und führte zu Verletzungen wie Platzwunden und Prellungen. Einige mussten von ihren Eltern abgeholt werden, da sie stark betroffen waren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hagelsturm trifft Winterthurer Schule, mehrere Kinder erleiden Verletzungen während Pause

Schul-E-Mail: Platzwunden, Prellungen, Eltern sollen auf Symptome achten

Unwetter in Schweiz: Ziegel zerstört, Bäume entwurzelt, Autos beschädigt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Unschöne grosse Pause für mehrere Schulkinder in Winterthur. «Mitten in der heutigen 10-Uhr-Pause hat uns ein heftiger Hagelsturm überrascht», schreibt die betroffene Schule in einer E‑Mail an die Eltern, die auf dem Instagram-Account wintiblog veröffentlicht wurde. Laut der Beschreibung kommt die Mitteilung von der Primarschule Rychenberg.

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«Dabei kam es bei einigen Kindern zu kleinen Platzwunden am Kopf sowie zu Prellungen an Schultern, Rücken, Armen und Beinen», heisst es in der E‑Mail weiter. Einige der Schülerinnen und Schüler mussten nach der Pause wegen ihrer Verletzungen von den Eltern abgeholt werden. «Wenn ihr Kind besonders stark betroffen war, wurden sie bereits angerufen.»

Eltern sollen auf Übelkeit oder Schwindel achten

Die Verantwortlichen bitten die Eltern darum, bei den Kindern zu Hause auf Symptome wie Übelkeit oder Schwindel zu achten. Die Schule habe vollstes Verständnis, wenn einige der Schülerinnen und Schüler wegen ihrer Verletzungen am Nachmittag zu Hause bleiben wollen.

Die Winterthurer Schulbehörden bestätigen die Vorfälle gegenüber dem «Tagesanzeiger». Am Nachmittag wolle die Stadt in einer Medienmitteilung näher zu den verletzten Schulkindern informieren.

Ähnliche Vorfälle in Seuzach

Ganz ähnlich klingt es auch in der Nachbargemeinde Seuzach. Eine Gruppe Kindergärtner sei im Wald von dem Hagelsturm überrascht worden. «Dutzende Kinder mussten mit Kopfverletzungen ins Spital», meldet der Vater eines verletzten Kindes. Der betroffene Kindergarten wollte sich nicht zu den Geschehnissen äussern.

Die Region Winterthur wurde, genauso wie viele andere Orte in der Schweiz, am Freitagmorgen von einem heftigen Gewitter mit Sturmböen und Hagel getroffen. Das Unwetter riss Ziegel von den Dächern, entwurzelte Bäume und durchlöcherte Hausfassaden. Reihenweise Autos wurden ausserdem vom Sturm beschädigt.