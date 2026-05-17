Heftige Kollision in Weiach ZH fordert zwei Verletzte

Zwei Autos stiessen auf der Glattfelderstrasse in Weiach ZH zusammen. Beide Lenkenden wurden verletzt, die Strasse war stundenlang gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Weiach ZH: Zwei Autos kollidierten am Samstagabend heftig

Lenkerin (22) und Lenker (23) verletzt in Spitäler gebracht

Glattfelderstrasse bis Mitternacht gesperrt, Feuerwehr richtete Umleitung ein

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schwerer Unfall in Weiach ZH: Am Samstagabend prallten zwei Autos heftig zusammen. Eine 22-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in Spitäler gefahren, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Unfallhergang. Klar ist, dass die Frau kurz vor 21 Uhr auf der Glattfelderstrasse in Richtung Weiach unterwegs war. Der Mann bog mit seinem Auto von der Strasse Im Hard in die Glattfelderstrasse ein, als es zur Kollision kam. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Mannes über die Gegenfahrbahn hinweg ins Wiesland geschleudert.

Wegen des Unfalls musste die Glattfelderstrasse im betroffenen Bereich bis etwa Mitternacht gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Laut der Kapo standen unter anderem ein Notarzt des Spitals Bülach, zwei Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich sowie die Feuerwehr Glattfelden-Stadel-Weiach im Einsatz.