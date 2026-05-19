Grosseinsatz bei Coop City in der Stadt Zürich

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Grossbrand beim Coop Zürich: Feuerwehr evakuiert Einkaufszentrum
- Rauchentwicklung im St. Annahof zwingt Kunden zur Flucht
- Mehrere Einsatzkräfte suchen Brandherd im Gebäude
Mattia JutzelerRedaktor News
Aufgregung in der Stadt Zürich! Beim Coop City St. Annahof läuft aktuell ein Grosseinsatz. Die Einsatzkräfte sind wegen einer Rauchentwicklung ausgerückt, heisst es bei der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage.
Momentan werde der Ursprung der Rauchentwicklung im Gebäude lokalisiert. Das Einkaufszentrum wird aktuell als Sicherheitsmassnahme evakuiert.
+++Update folgt+++