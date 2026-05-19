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Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort
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Wegen Rauchentwicklung:Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort

Gebäude evakuiert
Grosseinsatz bei Coop City in der Stadt Zürich

Beim Coop City St. Annahof in der Stadt Zürich läuft aktuell ein Grosseinsatz. Die Einsatzkräfte sind wegen einer Rauchentwicklung ausgerückt. Momentan wird der Brand lokalisiert, heisst es auf Anfrage. Das Gebäude wird evakuiert.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Beim Coop City St. Annahof in der Stadt Zürich läuft aktuell ein Grosseinsatz.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Grossbrand beim Coop Zürich: Feuerwehr evakuiert Einkaufszentrum
  • Rauchentwicklung im St. Annahof zwingt Kunden zur Flucht
  • Mehrere Einsatzkräfte suchen Brandherd im Gebäude
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Mattia JutzelerRedaktor News

Aufgregung in der Stadt Zürich! Beim Coop City St. Annahof läuft aktuell ein Grosseinsatz. Die Einsatzkräfte sind wegen einer Rauchentwicklung ausgerückt, heisst es bei der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage. 

Momentan werde der Ursprung der Rauchentwicklung im Gebäude lokalisiert. Das Einkaufszentrum wird aktuell als Sicherheitsmassnahme evakuiert.

+++Update folgt+++

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