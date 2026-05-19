Grosseinsatz bei Coop City in der Stadt Zürich

Beim Coop City St. Annahof in der Stadt Zürich läuft aktuell ein Grosseinsatz. Die Einsatzkräfte sind wegen einer Rauchentwicklung ausgerückt. Momentan wird der Brand lokalisiert, heisst es auf Anfrage. Das Gebäude wird evakuiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand beim Coop Zürich: Feuerwehr evakuiert Einkaufszentrum

Rauchentwicklung im St. Annahof zwingt Kunden zur Flucht

Mehrere Einsatzkräfte suchen Brandherd im Gebäude

Mattia Jutzeler Redaktor News

Aufgregung in der Stadt Zürich! Beim Coop City St. Annahof läuft aktuell ein Grosseinsatz. Die Einsatzkräfte sind wegen einer Rauchentwicklung ausgerückt, heisst es bei der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage.

Momentan werde der Ursprung der Rauchentwicklung im Gebäude lokalisiert. Das Einkaufszentrum wird aktuell als Sicherheitsmassnahme evakuiert.

+++Update folgt+++