Mann (46) rast mit 189 km/h durch den Uetlibergtunnel

Die Kantonspolizei Zürich stoppte Freitagnacht im Uetlibergtunnel auf der A3 (Gemeindegebiet Stallikon) einen Raser. Der Führerausweis wurde vor Ort abgenommen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Uetlibergtunnel hat die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Samstag einen 46-jährigen Autofahrer mit netto 189 km/h gemessen. Erlaubt sind auf diesem Streckenabschnitt maximal 100 km/h.

Der Mann war vom Autobahnkreuz Zürich-West in Richtung Chur unterwegs, als er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit die Messstelle passierte. Eine Patrouille der Kantonspolizei Zürich konnte den Autofahrer bei der Ausfahrt Wollishofen anhalten.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung wird der 46-Jährige wegen eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis noch vor Ort ab.

So fährt man sicher durch den Tunnel

Gerade in Autobahntunneln ist das konsequente Einhalten der Verkehrsregeln für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden besonders wichtig. Dazu gehören insbesondere die signalisierte Höchstgeschwindigkeit, ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie eine funktionierende Fahrzeugbeleuchtung.

Bei einer Panne oder einem Unfall sollte das Fahrzeug, wenn möglich, in einer signalisierten Notbucht abgestellt werden. Ist dies nicht möglich, muss es möglichst nahe am Fahrbahnrand zum Stillstand gebracht werden. Die Rettungskräfte sind über eine Notrufsäule zu alarmieren.

Die übrigen Verkehrsteilnehmenden müssen in einer solchen Situation die Signalisation beachten. Dies gilt insbesondere für allfällige Rotlichter an den Tunnelportalen oder über gesperrten Fahrstreifen. Zudem ist für die Einsatz- und Rettungskräfte eine Rettungsgasse zu bilden.