In Bachs ZH ist am Samstagnachmittag eine 76-jährige Frau bei einem Gewaltdelikt schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich nahm einen 47-jährigen Bosnier fest.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Bei einem Gewaltdelikt ist am Samstagnachmittag in Bachs ZH eine 76-jährige Schweizerin schwer verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr ging in der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich ein Notruf ein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Rettungsdienst des Spitals Bülach rückte mit einem Notarzt nach Bachs aus. Auch die Kantonspolizei Zürich fuhr zum Einsatzort. In einem Einfamilienhaus trafen die Rettungskräfte auf die schwer verletzte Frau.

Bosnier festgenommen

Nach der medizinischen Notversorgung wurde die 76-Jährige mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen. Die Kantonspolizei Zürich nahm vor Ort einen 47-jährigen Bosnier fest. Er wird verdächtigt, der Frau die schweren Verletzungen zugefügt zu haben.

Der genaue Tathergang ist noch unklar. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich. Das Forensische Institut Zürich führte am Tatort eine umfassende Spurensicherung durch.