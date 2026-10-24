Ein Maskierter fragt die Polizei am Flughafen Zürich nach einer Bank und soll danach verhaftet worden sein. Das Video der Aktion geht viral – aber ist es auch wirklich echt?

Darum gehts Ein Influencer fragt am Flughafen Zürich mit Skimaske Polizisten nach dem Weg zur Bank und filmt

Die Kapo Zürich nennt das Video fake und sagt, es habe am Flughafen keine Verhaftung gegeben

Der Prank läuft auch in Tschechien und Italien; ob die Videos von dort echt sind, ist unklar

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Clip vom Flughafen Zürich sorgt im Netz aktuell für Wirbel: Influencer El Sheriff fragt zwei Polizisten nach dem Weg zur Bank – offenbar mit einer Skimaske über dem Gesicht. Die verblüffte Reaktion der Beamten: «Welche Bank?»

Die nächste Szene soll die Fortsetzung zeigen: Statt zur Bank geht es für den Maskierten angeblich direkt zur Wache. Vor dem Gebäude filmt er Pass und Wertsachen aus einer Plastiktüte. In der Hand hält er ein Papier der Polizei mit der Aufschrift «Information für Verhaftete». Der Clip geht steil: Schon nach wenigen Stunden zählt das Video über 800'000 Aufrufe, mittlerweile sind es fast eine Million.

Kapo deckt auf

Die Community läuft in den Kommentaren heiss: «So Witze darfst du in der Schweiz nicht machen!» Oder: «Hier hat die Polizei keinen Humor.» Doch auf Blick-Anfrage stellt die Kantonspolizei Zürich klar: Das Video ist komplett gefakt! Der Influencer trug beim Gespräch mit den Beamten laut Kapo gar keine Maske. Auch eine Festnahme gab es nie. Und die Kapo betont: Für das alleinige Tragen einer Skimaske wird in der Schweiz niemand verhaftet.

Keine Belege für Knast-Aufenthalt

Der Influencer bleibt bei seiner Version und schreibt auf Blick-Anfrage, er habe zwei Tage im Knast verbracht. Als Beweis zeigt er eine angebliche Anklageschrift.

Belege gibt es dafür keine. Auch die Staatsanwaltschaft wiegelt auf Anfrage ab: «Uns ist derzeit kein Strafverfahren unserer Behörde bekannt, in dem die Frage einer allfälligen Strafbarkeit der angeblichen Masken-Aktion Gegenstand der Untersuchung gewesen wäre.»

Prank durch Europa

El Sheriff tourt mit der Masche momentan durch ganz Europa. In Tschechien fragte er ebenfalls angeblich mit Maske nach einer Bank – dort zeigte man ihm hilfsbereit den Weg. Der Clip zählt bereits über 27 Millionen Aufrufe.

Auch in Italien versuchte er sein Glück. Dort forderten ihn Beamte auf, die Maske kurz abzunehmen, und fragten scherzhaft, ob er hässlich sei. Als die Maske wieder sitzt, witzelt ein Polizist: «Wozu möchtest du eine Bank ausrauben? Es gibt hier kein Geld.» Ob die Videos aus den anderen Ländern echt sind, ist unklar.