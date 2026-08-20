Grosseinsatz im Zürcher Seefeld wegen verdächtiger Substanz

Am Donnerstagmittag läuft ein Grosseinsatz im Zürcher Seefeld. Fahrzeuge der Feuerwehr und Rettungswagen sind vor Ort. Grund dafür ist eine verdächtige Substanz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosseinsatz im Zürcher Seefeld am Donnerstagnachmittag wegen verdächtiger Substanz

Schutz und Rettung Zürich mit Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort

Weitere Informationen folgen laut Behörden in Kürze

Mattia Jutzeler Redaktor News

Aufregung im Zürcher Seefeld. Am Donnerstagnachmittag läuft ein Grosseinsatz der Rettungskräfte. Mehrere Fahrzeuge von Schutz und Rettung Zürich sind vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind im Einsatz.

Schutz und Rettung bestätigt auf Anfrage von Blick einen laufenden Einsatz. Eine verdächtige Substanz sei im Seefeld gefunden worden. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

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