Grosseinsatz im Zürcher Seefeld wegen verdächtiger Substanz

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Grosseinsatz im Zürcher Seefeld am Donnerstagnachmittag wegen verdächtiger Substanz
- Schutz und Rettung Zürich mit Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort
- Weitere Informationen folgen laut Behörden in Kürze
Mattia JutzelerRedaktor News
Aufregung im Zürcher Seefeld. Am Donnerstagnachmittag läuft ein Grosseinsatz der Rettungskräfte. Mehrere Fahrzeuge von Schutz und Rettung Zürich sind vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind im Einsatz.
Schutz und Rettung bestätigt auf Anfrage von Blick einen laufenden Einsatz. Eine verdächtige Substanz sei im Seefeld gefunden worden. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.
+++Update folgt+++