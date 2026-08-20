DE
FR
Abonnieren
Video zeigt die Einsatzkräfte vor Ort
0:29
Verdächtige Substanz:Video zeigt die Einsatzkräfte vor Ort

Feuerwehr und Rettungswagen
Grosseinsatz im Zürcher Seefeld wegen verdächtiger Substanz

Am Donnerstagmittag läuft ein Grosseinsatz im Zürcher Seefeld. Fahrzeuge der Feuerwehr und Rettungswagen sind vor Ort. Grund dafür ist eine verdächtige Substanz.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Kommentieren
Am Donnerstagmittag läuft ein Grosseinsatz im Zürcher Seefeld.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Grosseinsatz im Zürcher Seefeld am Donnerstagnachmittag wegen verdächtiger Substanz
  • Schutz und Rettung Zürich mit Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort
  • Weitere Informationen folgen laut Behörden in Kürze
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Aufregung im Zürcher Seefeld. Am Donnerstagnachmittag läuft ein Grosseinsatz der Rettungskräfte. Mehrere Fahrzeuge von Schutz und Rettung Zürich sind vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind im Einsatz.

Schutz und Rettung bestätigt auf Anfrage von Blick einen laufenden Einsatz. Eine verdächtige Substanz sei im Seefeld gefunden worden. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

+++Update folgt+++

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen