Im Zusammenhang mit einem Streit zwischen mehreren Personen am späten Dienstagabend sind in Bülach Schüsse gefallen. Die Fahndung nach involvierten Personen ist noch im Gange.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schüsse in Bülach ZH: Streit eskaliert gegen 22.30 Uhr

Polizei findet zwei Fahrzeuge und Patronenhülsen, keine Verletzten gemeldet

Ermittlungen laufen: Täter, Tathergang und Motiv noch unbekannt

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 22.30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich mehrere Meldungen ein, dass es im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen diversen Personen im Bereich der Schaffhauser-/Winterthurerstrasse in Bülach ZH zur Abgabe von Schüssen gekommen sei. Die Beteiligten waren mit mehreren Personenwagen unterwegs.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte stellten an der erwähnten Örtlichkeit zwei Fahrzeuge sowie mehrere Patronenhülsen fest. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ergaben sich keine Hinweise zu verletzten Personen.

Suche nach Tätern läuft

Durch Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich (FOR) werden auch im Verlauf des heutigen Tages noch Spuren gesichert; sie werden von mehreren Polizeipatrouillen unterstützt.

Die Ermittlungen bezüglich der Täterschaft, des Tathergangs und des Motivs werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft geführt.