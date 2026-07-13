Polizei bestätigt Grosseinsatz in Winterthur

Am Montagabend läuft in Winterthur ein grosser Polizeieinsatz. Die Umstände sind unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosser Polizeieinsatz in Winterthur am Montagabend, Gebiet abgesperrt

Schwer bewaffnete Polizisten und Drohne im Einsatz

Krankenwagen vor Ort, genaue Umstände noch unbekannt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In Winterthur läuft am Montagabend ein grösserer Polizeieinsatz. «Es ist alles abgesperrt», schildert ein Leser gegenüber Blick. Während die genauen Umstände noch unklar sind, bestätigt die Stadtpolizei auf Blick-Anfrage, dass auch eine Drohne im Einsatz steht.

Bilder zeigen die Absperrungen in dem Wohngebiet. Auch schwer bewaffnete Polizisten sind vor Ort, sowie auch ein Krankenwagen.