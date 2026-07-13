Polizei bestätigt Grosseinsatz in Winterthur

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Grosser Polizeieinsatz in Winterthur am Montagabend, Gebiet abgesperrt
- Schwer bewaffnete Polizisten und Drohne im Einsatz
- Krankenwagen vor Ort, genaue Umstände noch unbekannt
Natalie ZumkellerRedaktorin News
In Winterthur läuft am Montagabend ein grösserer Polizeieinsatz. «Es ist alles abgesperrt», schildert ein Leser gegenüber Blick. Während die genauen Umstände noch unklar sind, bestätigt die Stadtpolizei auf Blick-Anfrage, dass auch eine Drohne im Einsatz steht.
Bilder zeigen die Absperrungen in dem Wohngebiet. Auch schwer bewaffnete Polizisten sind vor Ort, sowie auch ein Krankenwagen.