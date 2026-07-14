Am Dienstagmorgen kommt es in der Nähe des Bahnhofs Regensdorf zu einem Grosseinsatz der Polizei. Auch eine Sondereinheit ist vor Ort. Ein Leserreporter berichtet von einem «Verkehrschaos».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossaufgebot der Polizei in Regensdorf ZH am Dienstagmorgen, Strassen gesperrt

Spezialeinheit der Kantonspolizei Zürich im Einsatz, Hintergründe noch unbekannt

Neuhardstrasse gesperrt, grosses Verkehrschaos gemeldet

Janine Enderli Redaktorin News

Grosseinsatz in Regensdorf ZH: Am Dienstagmorgen rückt die Kantonspolizei Zürich mit einem Grossaufgebot in die Zürcher Gemeinde aus. Laut einem Leserreporter ist die Neuhardstrasse beim Bahnhof aktuell gesperrt. Dies führe zu einem «Verkehrschaos».

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz und die Strassensperrung auf Anfrage. Auch die Spezialeinheit der Kantonspolizei Zürich sei vor Ort.

Es kommt zu Verkehrseinschränkungen. Die Hintergründe sind derzeit noch nicht klar.

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