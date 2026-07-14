Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Grossaufgebot der Polizei in Regensdorf ZH am Dienstagmorgen, Strassen gesperrt
- Spezialeinheit der Kantonspolizei Zürich im Einsatz, Hintergründe noch unbekannt
- Neuhardstrasse gesperrt, grosses Verkehrschaos gemeldet
Janine EnderliRedaktorin News
Grosseinsatz in Regensdorf ZH: Am Dienstagmorgen rückt die Kantonspolizei Zürich mit einem Grossaufgebot in die Zürcher Gemeinde aus. Laut einem Leserreporter ist die Neuhardstrasse beim Bahnhof aktuell gesperrt. Dies führe zu einem «Verkehrschaos».
Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz und die Strassensperrung auf Anfrage. Auch die Spezialeinheit der Kantonspolizei Zürich sei vor Ort.
Es kommt zu Verkehrseinschränkungen. Die Hintergründe sind derzeit noch nicht klar.
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