Im Zürcher Seefeld stieg am Wochenende das jährliche Fest des Quartiers. Bei den Feierlichkeiten kam es jedoch zu einer heftigen Auseinandersetzung, die von der Stadtpolizei aufgelöst werden musste.

Prügelei und Reizstoffspray bei Quartierfest in Zürich

Prügelei und Reizstoffspray bei Quartierfest in Zürich

1/4 Beim Seefeld-Fest in Zürich kam es zu einem Polizeieinsatz. Foto: Leserreporter

Darum gehts Auseinandersetzungen beim Seefeld-Fest in Zürich führten zu Massenpanik

Reizstoff wurde eingesetzt, um Personen zu trennen

Eine Person soll eine Flasche an den Kopf bekommen haben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Beim Seefeld-Fest, einer jährlichen Party im Zürcher Quartier, das durch den GZ Riesbach veranstaltet wird, kam es am Samstagabend zu heftigen Auseinandersetzungen, wie ein Leserreporter gegenüber Blick berichtet.

Losgegangen sei es kurz vor zwei Uhr im grossen Tanzzelt auf dem Festgelände. Dies sei trotz der späten Uhrzeit noch voller Leute gewesen. «Der DJ gab dann irgendwann bekannt, dass jetzt die letzten zwei Lieder kommen», so der Leserreporter. «Beim allerletzten Lied ging es dann los: Mehrere Menschen mitten im Zelt haben angefangen, aufeinander einzuschlagen.»

Hintergründe der Auseinandersetzung unklar

«Es brach eine Massenpanik aus und alle sind aus dem Zelt herausgerannt.» Die Securitas, die anwesend war, sei sofort zur Stelle gewesen und hätte probiert, die Prügelei aufzulösen. Auch die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz beim GZ Riesbach. Grund war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Um die Personen zu trennen, musste Reizstoffspray eingesetzt werden, erklärt die Medienstelle. Die Situation habe sich kurz darauf aufgelöst. Bislang hat die Stadtpolizei Zürich weder Kenntnis von verletzten Personen, noch sind Anzeigen eingegangen. Weitere Informationen gibt die Stadtpolizei Zürich nicht bekannt.

Flasche auf Kopf zerschlagen

Auch der Leserreporter flüchtete sich in ein anliegendes Gebäude, in dem es Toiletten hatte. «Im Männer-WC hab ich einige gesehen, die ich kenne. Ich weiss, dass sie sich niemals prügeln würden, und trotzdem waren sie offensichtlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden.» Viele haben sich mit Milch die Augen ausgewaschen, um das Reizgas herauszubekommen.

Eine Person soll sogar eine Flasche an den Kopf bekommen haben. Selbst als der Leserreporter später nochmals durch das Zelt lief, bissen ihm die Augen noch. «Ich habe gehört, die Auseinandersetzung sei zwischen Fans des FC Zürich und jenen von GC gewesen. Ob das stimmt, weiss ich nicht.»