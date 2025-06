Eskalation bei Fest in Basel

1/5 In Basel kam es im Mai 2022 einer wüsten Massenschlägerei. Foto: Blick-Leserreporter

Darum gehts 14 Männer vor Gericht nach Angriff auf Basler Marktplatz im Mai 2022

Angeklagte sind türkische Staatsbürger zwischen 25 und 39 Jahren alt

Fünf Verletzte mussten ins Spital gebracht werden

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

14 Männer müssen sich nach einem Angriff auf dem Basler Marktplatz im Mai 2022 unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Schreckung der Bevölkerung, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen vor dem Strafgericht verantworten. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag nach Abschluss der Vorverfahren mit.

Bei den angeklagten Personen handelt es sich um türkische Staatsbürger. Sie sind zwischen 25 und 39 Jahren alt, wie es weiter heisst.

Grosse Polizeiaktion

Den beschuldigten Personen wird im Rahmen der Anklage vorgeworfen, am Abend des 8. Mai 2022 Besucherinnen und Besucher eines Festes auf dem Marktplatz tätlich angegriffen zu haben. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Fünf Verletzte mussten ins Spital gebracht werden.

Die Polizei nahm daraufhin acht Tatverdächtige in einer konzertierten Aktion in sechs Kantonen fest. Weitere mutmassliche Täter hatte die Polizei bereits am Tag der Tat festgehalten. Drei mutmasslich involvierte Personen hätten bisher nicht identifiziert werden können, hiess es weiter.

Wann die Verhandlung vor dem Strafgericht stattfindet, ist offen.