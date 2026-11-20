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Zürich
Erste Verhaftungen bei Demo in Zürich
Jugendproteste
Erste Verhaftungen bei Demo in Zürich
Am Freitag sind in Winterthur und Zürich Proteste geplant. Im Vorfeld kursierten im Internet Videos mit Gewaltaufrufen.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Beat Michel
Reporter
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