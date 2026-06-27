Am Freitagmorgen wurde im Zürcher Kreis 4 ein Mann mit einer Stichwaffe verletzt. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei einen 44-jährigen Schweizer fest.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 6.30 Uhr erreichte die Stadtpolizei Zürich am Freitag die Meldung, dass im Kreis 4 eine Person mit einer Stichwaffe verletzt worden sei, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei am Samstag. Bei der Verzweigung Brauerstrasse/Langstrasse trafen die Einsatzkräfte auf einen 24-jährigen Mann, der am Oberkörper erheblich verletzt war. Er wurde vor Ort durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich erstversorgt und anschliessend in ein Spital gebracht. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde ihm die Verletzung mit einer Stichwaffe zugefügt.

In diesem Zusammenhang nahmen Fahnder der Kantonspolizei Zürich im Verlaufe des Nachmittags einen Tatverdächtigen fest. Der 44-jährige Schweizer wurde für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht. Die Hintergründe und der Tathergang sind noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden die Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.