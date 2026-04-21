Darum gehts
- 90-jähriger Fritz Schindler seit Montag in Urdorf ZH vermisst
- Trägt schwarze Kleidung, weissen Stoffsack, könnte zu Fuss unterwegs sein
- Hinweise an Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 erbeten
Seit Montagnachmittag wird in Urdorf ZH der 90-jährige Fritz Schindler vermisst. Der Mann ist nicht in sein Alterszentrum zurückgekehrt und seither unbekannten Aufenthalts.
Der Vermisste ist etwa 165 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens dürfte er eine schwarze Trainerhose, einen dunklen Faserpelz sowie schwarze Lederschuhe getragen haben. Zudem könnte er einen weissen Stoffsack bei sich haben, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.
Fritz Schindler gilt als mobil und ist vermutlich zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.
Die Kantonspolizei Zürich bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 zu melden.