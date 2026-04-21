Fritz Schindler aus Urdorf ZH ist seit Montag verschwunden. Die Kantonspolizei Zürich sucht den Senior und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 90-jähriger Fritz Schindler seit Montag in Urdorf ZH vermisst

Trägt schwarze Kleidung, weissen Stoffsack, könnte zu Fuss unterwegs sein

Hinweise an Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 erbeten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Seit Montagnachmittag wird in Urdorf ZH der 90-jährige Fritz Schindler vermisst. Der Mann ist nicht in sein Alterszentrum zurückgekehrt und seither unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste ist etwa 165 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens dürfte er eine schwarze Trainerhose, einen dunklen Faserpelz sowie schwarze Lederschuhe getragen haben. Zudem könnte er einen weissen Stoffsack bei sich haben, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Fritz Schindler gilt als mobil und ist vermutlich zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Die Kantonspolizei Zürich bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 zu melden.