Ein Schweizer verlor am Samstag in Rorbas ZH die Kontrolle über seinen BMW und landete in einer Böschung. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf ein Raserdelikt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer (28) stürzt mit BMW in Rorbas ZH Böschung hinunter

Verdacht auf Raserdelikt: Fahrzeug sichergestellt, Fahrer vorübergehend festgenommen

Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter 058 648 63 90 erbeten

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagmorgen, gegen 9.50 Uhr, fuhr ein Mann mit seinem 480 PS starken Boliden auf der Bülacherstrasse in Rorbas ZH Richtung Bülach. In einer Kurvenkombination verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Danach schleuderte das Auto auf seine Fahrbahnhälfte zurück und stürzte anschliessend über das rechtsseitig abfallende Waldbord einige Meter die steile Böschung hinunter, bevor dieser im Unterholz auf den Rädern zum Stillstand kam. Der Unfallfahrer blieb beim Unfall unverletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Die genaue Unfallursache ist zurzeit unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Das Auto wurde sichergestellt.

Wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt wurde der Schweizer (28) festgenommen und für weitere Abklärungen in einen Polizeiposten gebracht. Er wurde nach der polizeilichen Befragung aus der Polizeihaft entlassen. Gegen ihn wird wegen qualifiziert grober Verkehrsregelverletzung ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft eröffnet.

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich wurden von den Feuerwehren Embrachtertal und Bülach unterstützt, so die Kantonspolizei weiter. Personen, die vor dem Unfallzeitpunkt in der erwähnten Region Angaben zur Fahrweise des grauen BMW M2 machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, telefonisch unter 058 648 63 90, in Verbindung zu setzen.