Ein Wohnungsbrand im Zürcher Kreis 3 sorgt am Dienstag für einen Grosseinsatz. Zwei Personen mussten per Drehleiter gerettet und ins Spital gebracht werden. Die Ursache wird noch untersucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Wohnung im Zürcher Kreis 3 am Dienstag

Zwei Personen über Drehleiter evakuiert, mit Verletzungen hospitalisiert

Brandursache unklar, Ermittlungen laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Dichter Rauch strömt am Dienstag aus einer Wohnung im Zürcher Kreis 3. Laut einem Leserreporter ist es zu einem Brand in einem der oberen Stockwerke gekommen.

Umgehend rückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich sowie der Feuerwehr an die Unfallstelle aus.

Zwei verletzte Personen

Wie Schutz und Rettung Zürich nach dem Einsatz auf X erklärte, mussten zwei Personen über eine Drehleiter via Balkon evakuiert werden. Sie wurden vor Ort medizinisch erstversorgt und anschliessend mit leichten bis mittelschweren Verletzungen hospitalisiert.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.