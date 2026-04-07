Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Brand in Wohnung im Zürcher Kreis 3 am Dienstag
- Zwei Personen über Drehleiter evakuiert, mit Verletzungen hospitalisiert
- Brandursache unklar, Ermittlungen laufen
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Janine EnderliRedaktorin News
Dichter Rauch strömt am Dienstag aus einer Wohnung im Zürcher Kreis 3. Laut einem Leserreporter ist es zu einem Brand in einem der oberen Stockwerke gekommen.
Umgehend rückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich sowie der Feuerwehr an die Unfallstelle aus.
Zwei verletzte Personen
Wie Schutz und Rettung Zürich nach dem Einsatz auf X erklärte, mussten zwei Personen über eine Drehleiter via Balkon evakuiert werden. Sie wurden vor Ort medizinisch erstversorgt und anschliessend mit leichten bis mittelschweren Verletzungen hospitalisiert.
Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.