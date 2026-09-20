Am Samstagvormittag steigt aus einem Gebäude beim Flughafen Zürich eine dunkle Rauchwolke auf. Wie die Polizei mitteilt, brennt ein Auto in einem Parkhaus.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Dunkler Rauch quillt am Samstagvormittag aus einem hohen Gebäude beim Flughafen Zürich, wie Aufnahmen eines Blick-Lesers zeigen. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Blick-Anfrage einen laufenden Einsatz. Ein Auto auf einem Parkhausdeck steht nach Angaben der Polizei in Brand. Bislang gibt es keine Informationen zu Verletzten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Auf den Aufnahmen des Blick-Lesers sind herbeieilende Feuerwehrleute zu erkennen. Mithilfe einer Drehleiter hat sich die Feuerwehr der betroffenen Etage genähert.

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