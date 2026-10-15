Am Mittwochabend rückte die Stadtpolizei Zürich zur Milieu-Bar Neugasshof aus. Anwohnerinnen beobachteten die Szene und berichten von mehreren Festnahmen.

Angela Rosser Journalistin News

Es ist nicht das erste Mal, dass vor der Bar Neugasshof im Zürcher Kreis 5 Polizeikräfte in Vollmontur und etliche Polizeifahrzeuge standen. Das grosse Aufgebot verwunderte die dort lebenden Menschen aber trotzdem.

Eine Anwohnerin meldete Blick bereits am Abend: «Es wurden schon mehrere Personen festgenommen, die Polizei ist noch immer im Gebäude», sagte sie gegen 22.30 Uhr. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Personen aus dem Haus geführt und in die bereitstehenden Einsatzfahrzeuge verfrachtet werden. Teilweise tragen die Polizisten auf den Aufnahmen Plastiksäcke oder auch Koffer bei sich.

Die Blick-Leserin erzählt, dass immer wieder Autos, mutmasslich mit Verhafteten, wegfuhren, und dann neue kamen. «Person abgeholt, weggebracht und wiedergekommen», vermutet sie. Auch die Durchsuchung des Gebäudes hatte sie beobachtet. «Die haben sogar die Böden aufgemacht», sagt sie zu Blick.

Verdacht auf Betäubungsmittelhandel

Wie die Staatsanwaltschaft Zürich am Donnerstag auf Anfrage von Blick erklärt, rückte die Stadtpolizei Zürich im Auftrag der Staatsanwaltschaft aus. Grund für den Einsatz war eine Hausdurchsuchung wegen «des Verdachts auf Betäubungsmittelhandel im grösseren Stil».

Insgesamt wurden 15 Personen verhaftet. Dabei handelt es sich um zwölf Männer und drei Frauen aus der Schweiz, Serbien, Ungarn, Kroatien und Italien zwischen 25 und 71 Jahren. Eine der 15 Personen wurde nach erfolgter Befragung bereits wieder entlassen. Die restlichen 14 befinden sich aktuell noch in Polizeigewahrsam.

Drogen, Geld und Waffen sichergestellt

Bei der Hausdurchsuchung wurden verschiedene Drogen, Geld, wie auch Waffen sichergestellt: «Es wurden mehrere Hundert Gramm Kokain, mehrere Kilogramm Cannabisprodukte, eine grössere Menge Bargeld, eine Faustfeuerwaffe samt Munition sowie elektronische Beweismittel sichergestellt», präzisiert die Staatsanwaltschaft.

Bereits seit mehreren Jahren macht die Milieu-Beiz immer wieder Schlagzeilen. Zuletzt stürmte die Polizei im Juni vergangenen Jahres die Lokalität. Der Einsatz wurde von den Überwachungskameras aufgezeichnet. Bereits damals beschlagnahmten die Einsatzkräfte Drogen, Waffen und Bargeld.