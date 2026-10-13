Am Dienstagvormittag kollidierte auf der Allmendstrasse ein Personenwagen mit einem dreirädrigen Kleintöff. Dabei wurde der Lenker des Kleintöffs so schwer verletzt, dass er leider noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 10.15 Uhr lenkte eine 40-Jährige ihren roten Audi auf der Autobahn A3 von Zürich Richtung Luzern. Gemäss bisherigen Erkenntnissen touchierte sie mit ihrem Fahrzeug nach der Ausfahrt Zürich-Brunau auf der Allmendstrasse den linken Randstein und verlor die Herrschaft über das Fahrzeug. Anschliessend kollidierte sie mit einem dreirädrigen Kleintöff, der auf der Allmendstrasse in Richtung Leimbach unterwegs war. Der 42-jährige Kleintöfffahrer wurde dadurch so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen der Einsatzkräfte noch vor Ort verstarb.

Die Autofahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt und zur Kontrolle durch den Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht. Gemäss ersten Zeugenaussagen sei die Lenkerin von der Schimmelstrasse via Manessestrasse auf die Sihlhochstrasse/A3W gefahren und auf dieser Strecke mit Signalen und Leitplanken kollidiert.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Unfallhergang und die Unfallursache sind unklar und werden durch die Stadtpolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich untersucht. Zur Spurensicherung rückten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aus.

Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus.

Die Stadtpolizei Zürich sucht Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall vom 13. Oktober 2026, kurz nach 10.15 Uhr, auf der Allmendstrasse stadtauswärts kurz nach der Ausfahrt Zürich-Brunau machen können. Gesucht werden auch Personen, die Angaben zur Fahrweise des roten Audis zwischen dem Bahnhof Wiedikon und der Unfallörtlichkeit machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0444 117 117 entgegengenommen.