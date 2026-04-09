Eine ausgebüxte Kuh sorgte am Donnerstagabend in Uster ZH für Aufsehen. Das Tier spazierte durch mehrere Quartiere.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ausgebüxte Kuh sorgt am Donnerstagabend in Uster ZH für Aufsehen

Polizei im Einsatz, Kuh an verschiedenen Orten in Stadt gesichtet

Ähnlicher Vorfall: 2024 rannte ein Kalb über die Europabrücke in Zürich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Sie spaziert gemütlich durch die Strassen und zieht dabei die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Am Donnerstagabend melden Blick-Leser eine ungewöhnliche Beobachtung in Uster ZH. Eine Kuh ist offensichtlich ausgebüxt und hatte Lust auf ein wenig Abwechslung.

Auf einem Video einer Leserreporterin ist zu sehen, wie das Tier frei herumläuft. «Ein Schock», kommentiert die junge Frau lachend. Auf einem weiteren Video ist zu sehen, dass auch Polizisten im Einsatz stehen.

Kein Einzelfall

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz. Eine Kuh sei ausgebüxt und an verschiedenen Orten in der Stadt gesehen worden. Der Einsatz läuft derzeit noch.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tier im städtischen Umfeld für Schlagzeilen sorgt. Im November 2024 rannte ein Kalb über die Zürcher Europabrücke. Das Tier konnte schliesslich am Ende der Europabrücke eingefangen werden. Danach wurde es zur Überprüfung ins Tierspital gebracht.