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Kuh wird von Polizistin in Uster ZH abgeführt
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Leservideo zeigt Ausreisserin:Kuh wird von Polizistin in Uster ZH abgeführt

«Ein Schock»
Hier spaziert eine Kuh mitten durch Uster ZH

Eine ausgebüxte Kuh sorgte am Donnerstagabend in Uster ZH für Aufsehen. Das Tier spazierte durch mehrere Quartiere.
Publiziert: 18:32 Uhr
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Hier spaziert die Kuh durch Uster.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ausgebüxte Kuh sorgt am Donnerstagabend in Uster ZH für Aufsehen
  • Polizei im Einsatz, Kuh an verschiedenen Orten in Stadt gesichtet
  • Ähnlicher Vorfall: 2024 rannte ein Kalb über die Europabrücke in Zürich
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Janine EnderliRedaktorin News

Sie spaziert gemütlich durch die Strassen und zieht dabei die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Am Donnerstagabend melden Blick-Leser eine ungewöhnliche Beobachtung in Uster ZH. Eine Kuh ist offensichtlich ausgebüxt und hatte Lust auf ein wenig Abwechslung.

Auf einem Video einer Leserreporterin ist zu sehen, wie das Tier frei herumläuft. «Ein Schock», kommentiert die junge Frau lachend. Auf einem weiteren Video ist zu sehen, dass auch Polizisten im Einsatz stehen. 

Kein Einzelfall

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz. Eine Kuh sei ausgebüxt und an verschiedenen Orten in der Stadt gesehen worden. Der Einsatz läuft derzeit noch. 

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tier im städtischen Umfeld für Schlagzeilen sorgt. Im November 2024 rannte ein Kalb über die Zürcher Europabrücke. Das Tier konnte schliesslich am Ende der Europabrücke eingefangen werden. Danach wurde es zur Überprüfung ins Tierspital gebracht.

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