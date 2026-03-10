DE
Drohung gegen ein Gebäude
Grosseinsatz an Zürcher Bellerivestrasse

An der Bellerivestrasse in Zürich fand am Dienstagmittag ein Grosseinsatz statt. Grund dafür war eine Drohung, die sich gegen ein Gebäude an der Strasse richtete.
Publiziert: 14:21 Uhr
