Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagabend in Dietikon einen Jugendlichen verhaftet, nachdem dieser versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eine filmreife Flucht lieferte sich am Donnerstagabend ein 16-jähriger Rollerfahrer mit der Kantonspolizei Zürich. Kurz vor 21.30 Uhr fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich auf der A1L ein Rollerfahrer auf, der während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente. Die Polizisten forderten den Lenker mittels Matrix-Leuchte auf, ihnen zu folgen. Doch dieser ignorierte die Aufforderung und fuhr weiter auf der A1 in Richtung Bern.

Trotz mehrmaliger Aufforderung, anzuhalten, flüchtete der Rollerfahrer weiter und verletzte dabei mehrere Verkehrsregeln. Kurz vor der Ausfahrt Dietikon überholte er einen Reisecar rechts über den Pannenstreifen und verliess anschliessend die Autobahn. In der Ausfahrt verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte. Danach setzte er seine Flucht zu Fuss fort. Nach einigen hundert Metern konnte er von einem Polizisten eingeholt und verhaftet werden. Der Jugendliche blieb unverletzt.

Tasche mit Haschisch weggeworfen

Während der Flucht hatte der Rollerfahrer eine Tasche weggeworfen. Darin stellten die Polizisten knapp 50 Gramm Haschisch sicher. Weitere Abklärungen ergaben zudem, dass der Roller entwendet worden war und der Jugendliche nicht über die erforderliche Fahrberechtigung verfügte.

Der 16-jährige Kosovare aus dem Kanton Aargau muss sich nun wegen verschiedener Delikte vor der zuständigen Jugendanwaltschaft verantworten.