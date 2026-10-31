Diensthund stellt flüchtigen Einbrecher in Höri ZH

In Höri ZH haben drei Franzosen versucht, in ein Waffengeschäft einzubrechen. Die Kantonspolizei Zürich nahm die mutmasslichen Täter fest – einer wurde von Diensthund Naruk aufgespürt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Drei mutmassliche Einbrecher sind in den frühen Morgenstunden des Samstags in Höri ZH festgenommen worden. Sie sollen versucht haben, in ein Waffengeschäft einzubrechen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Kurz nach 4.30 Uhr meldete eine aufmerksame Person der Kantonspolizei verdächtige Beobachtungen im Umfeld einer Gewerbeliegenschaft. Mehrere Patrouillen rückten aus. Vor Ort stellten die Polizistinnen und Polizisten Einbruchspuren an einem Waffengeschäft fest.

Polizisten nehmen zwei Männer direkt fest

Kurz nach dem Eintreffen der Polizei flüchteten zwei unbekannte Männer. Einen von ihnen holte ein Kantonspolizist zu Fuss ein und nahm ihn fest. Der zweite konnte zunächst entkommen.

In unmittelbarer Nähe des Tatorts stiessen die Einsatzkräfte auf ein abgestelltes Auto mit französischen Kontrollschildern. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten sie einen Mann, der sich darin versteckt hatte. Auch er wurde festgenommen.

Polizeihund findet dritten Flüchtigen

Die Fahndung nach dem dritten Flüchtigen lief weiter. Gegen 6 Uhr nahm Diensthund Naruk vom blauen Mistral zusammen mit seinem Diensthundeführer der Stadtpolizei Winterthur eine Fährte auf. Der Hund spürte einen Mann auf, der sich unweit des Tatorts versteckt hielt. Auch er wurde festgenommen.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich laut Polizei um einen 21-jährigen und zwei 23-jährige Franzosen. Nach aktuellem Ermittlungsstand konnten sie keine Beute machen. Das mutmasslich verwendete Auto war im Fahndungsregister verzeichnet, weil es im Februar 2026 im Kanton Bern entwendet worden war. Die Polizei stellte den Wagen sicher. Die drei Männer werden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.