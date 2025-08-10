Die Street Parade ist vorbei, und die Polizei sowie Schutz und Rettung ziehen Bilanz.

Die Bilanz am Tag nach der Street Parade

Rund 800'000 Feierfreudige sind am Samstag laut den Veranstaltern bei der 32. Street Parade ums Zürcher Seebecken getanzt.

Schnitt- und Schürfwunden, Alkoholkonsum und Hitze waren häufige Behandlungsgründe

Es hat sich ausgetanzt. Die Street Parade 2025 ist vorbei.

Insgesamt wurden 48 Personen festgenommen, darunter vier Frauen und ein 16-jähriger Jugendlicher, zieht die Stadtpolizei Zürich Bilanz. Die Verhafteten stammen nebst der Schweiz aus Italien, Gambia, Algerien, Kolumbien, Chile, Ecuador, Rumänien, Portugal, Österreich, Brasilien und Bulgarien. Lediglich 9 der 48 Personen verfügen über einen festen Wohnsitz in der Schweiz.

Zwei illegale Partys aufgelöst

Die Festnahmen erfolgten unter anderem wegen Diebstählen, Betäubungsmittelhandels, Hinderung von Amtshandlungen, Drohung, Körperverletzung sowie Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz. Betäubungsmittelfahnder stellten 50 Gramm Kokain und mehrere Hundert Ecstasy-Pillen sicher.

In den frühen Morgenstunden beendete die Stadtpolizei Zürich zwei illegale Partys im Kreis 9 und im Kreis 5. 12 Personen mussten nach übermässigem Alkohol- und/oder Drogenkonsum in die Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle ZAB eingeliefert werden.

Schnitt- und Schürfwunden, Intoxikationen

Auch Schutz und Rettung Zürich (SRZ) zieht Bilanz. Insgesamt wurden 757 medizinische Behandlungen durchgeführt – eine leichte Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Eine Person musste in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gebracht werden.

Schnitt- und Schürfwunden, Intoxikationen sowie Kopfschmerzen und Herz-/Kreislaufprobleme gehörten zu den häufigsten Behandlungsgründen. SRZ zieht eine rundum positive Bilanz.