Blutiger Streit in Dällikon ZH: Ein 24-jähriger Kosovare wurde am Mittwoch mit Schnittverletzungen in ein Spital gebracht. Drei Tatverdächtige, zwei Schweden und ein Slowene, sind verhaftet worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosseinsatz in Dällikon: 24-jähriger Kosovare mit Messer verletzt gemeldet

Drei Tatverdächtige, zwei Schweden und ein Slowene, festgenommen

Opfer mit mittelschweren Verletzungen ins Spital, drei Männer verhaftet

Janine Enderli Redaktorin News

Grosseinsatz in Dällikon ZH: Am Mittwochabend rückten mehrere Patrouillenfahrzeuge zu einem Hotel in der Furttaler Gemeinde aus.

Kurz vor 18 Uhr habe ein Passant bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich gemeldet, dass sich an der Regensdorferstrasse ein Mann mit Schnittverletzungen befinde, heisst es am Donnerstag in einer Medienmitteilung.

Die zuerst am Einsatzort eingetroffenen Einsatzkräfte der lokalen Polizei übernahmen die Erstversorgung des 24-jährigen Kosovaren und legten ihm ein Tourniquet an, bis der Rettungsdienst Limmattal die medizinische Versorgung übernahm. Anschliessend wurde der Mann mit mittelschweren Verletzungen an einem Arm und am Oberkörper in ein Spital gebracht.

Blutiger Streit in Hotelzimmer

Ersten Ermittlungen zufolge dürften dem Mann die Verletzungen zuvor bei einer Auseinandersetzung in einem Hotelzimmer mit einem Messer zugefügt worden sein. Die Kantonspolizei Zürich rückte mit einem grösseren Aufgebot aus und wurde dabei von der lokalen Polizei (Polizei RONN) sowie der Stadtpolizei Winterthur unterstützt. Die Spurensicherung erfolgte durch das Forensische Institut Zürich.

Im Zuge der Fahndung verhaftete die Kantonspolizei Schaffhausen einen Tatverdächtigen. Zwei weitere Männer verhaftete die Kantonspolizei Zürich. Die drei Männer, zwei Schweden und ein Slowene im Alter zwischen 20 und 33 Jahren, werden verdächtigt, mit der Tat in Verbindung zu stehen.

Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich für schwere Gewaltkriminalität.