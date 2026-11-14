Claudia Rohrbach (59) aus Elsau ZH seit Donnerstag vermisst

Seit Donnerstag wird die 59-jährige Claudia Rohrbach aus Elsau ZH vermisst. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wer hat sie gesehen?

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Vermisste wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr zum letzten Mal gesehen. Seither wird sie vermisst.

Die Polizei beschreibt die Frau folgend: Sie ist etwa 170 cm gross, von schlanker Statur und hat mittellanges, glattes, helles Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen langen, beigen Mantel. An beiden Armen hat sie Tätowierungen. Sie spricht Schweizerdeutsch.

Personen, die Angaben zur Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon +41 58 648 48 48, in Verbindung zu setzen.