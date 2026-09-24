Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Zürich Oerlikon

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bus und Lieferwagen kollidieren in Zürich, fünf Verletzte gemeldet

Alle Verletzten sind Bus-Passagiere, vier ins Spital gebracht

Untersuchung durch Stadtpolizei Zürich

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 12.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung über eine Kollision zwischen einem Bus der VBG und einem Lieferwagen an der Schaffhauserstrasse ein. Dabei sollen offenbar mehrere Personen verletzt worden sein. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf fünf verletzte Personen, die von den Rettungsdiensten von Schutz & Rettung Zürich respektive dem Spital Limmattal medizinisch erstversorgt werden mussten. Vier Personen wurden für eine genauere Überprüfung in verschiedene Spitäler gebracht. Bei den verletzten Personen handelt es sich ausschliesslich um Bus-Passagiere.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der Bus der Verkehrsbetriebe Glattal auf der Busspur der Schaffhauserstrasse von Seebach Richtung Oerlikon. Höhe der Liegenschaft Schaffhauserstrasse 449 kam es zur Kollision mit einem Lieferwagen, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Unfallhergang ist unklar und wird durch die Stadtpolizei Zürich untersucht. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten.