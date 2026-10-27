Auf dem Rastplatz Baltenswil Nord bei Brüttisellen ZH hat die Kantonspolizei Zürich am Montagmorgen über 60 Autofahrende gebüsst. Sie wollten laut Polizei den Stau auf der A1 Richtung Zürich umfahren – und waren zu schnell.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmorgen, 27. Oktober 2026, während des Berufsverkehrs auf dem Rastplatz Baltenswil Nord an der A1 bei Brüttisellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Der Rastplatz liegt in Fahrtrichtung Zürich und wird laut Polizei auch von Autofahrenden genutzt, um den Stau auf der A1 zu umfahren.

Bei der Kontrolle stoppte die Polizei über 60 Fahrzeuglenkende. Sie hatten die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h überschritten, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die betroffenen Fahrerinnen und Fahrer wurden mit Ordnungsbussen belegt.

Zeitgewinn bleibt aus

Damit blieb der erhoffte Zeitgewinn durch die Stau-Umfahrung laut Polizei aus. Das Strassenverkehrsgesetz schreibe weder einen bestimmten Grund für das Befahren eines Rastplatzes noch eine Mindestaufenthaltsdauer vor. Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit müsse aber eingehalten werden.

Die Kantonspolizei Zürich empfiehlt, Rastplätze sowie Aus- und Einfahrten nicht zum Umfahren von Stau zu nutzen. Das Wiedereinfügen in den Verkehr nach der Durchfahrt eines Rastplatzes beeinträchtige den Verkehrsfluss auf der Autobahn zusätzlich und könne den Stau verstärken. Je mehr Fahrzeuglenkende dies täten, desto grösser sei die Beeinträchtigung. Der persönliche Zeitgewinn sei in aller Regel klein und vernachlässigbar.