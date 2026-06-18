Auf der Strecke zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke wurde eine Fahrleitung von einem Zug heruntergerissen. Die Folge: der Bahnverkehr auf der Strecke ist aktuell unterbrochen.

Jetzt heisst es tapfer sein für die, die von Zürich Oerlikon über die Hardbrücke reisen müssen oder umgekehrt. «Auf einem Streckenabschnitt zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke wurde die Fahrleitung heruntergerissen», schreiben die SBB auf ihrer Website.

Der Auslöser war ein Zug, der die Fahrleitung heruntergerissen habe. Das hat zur Folge, dass es aktuell keinen Strom auf der betroffenen Strecke gibt. Ein Zug steckt auch noch auf der Strecke fest. Genauer auf dem Hardturmviadukt. Kein Strom heisst hier wohl auch, keine Klimaanlage.

Der Bahnverkehr bleibe, so teilen die SBB mit, wohl noch bis 20 Uhr unterbrochen. Dann soll auch eine erste Prognose vorliegen. Bis Betriebsschluss soll der Verkehr dann nur auf einem Gleis fortgesetzt werden. Betroffen sind die Linien S3, S6, S7, S9, S15, S16, S21 und S24. Es sind Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten.

Alle Angaben, Anschlüsse und Einhaltung des Fahrplans ohne Gewähr. Informieren Sie sich kurz vor Abfahrt über mögliche Änderungen.

Steckst du im betroffenen Zug fest? melde dich via Whatsapp bei uns: 079 813 80 41.

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