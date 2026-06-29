Grossbrand mitten in Zürich: An der Kochstrasse stand am Montagabend eine Wohnung lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr rettete fünf Personen aus dem dichten Rauch. Dutzende Wohnungen sind jetzt unbewohnbar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand im Zürcher Kreis 4: Mehrfamilienhaus seit Montagabend unbewohnbar

Feuerwehr rettet fünf Personen, fünf weitere ins Spital gebracht

Mehrere Dutzend Wohnungen betroffen, Ursache und Schaden noch unklar

Johannes Hillig Redaktor News

Feuer-Alarm im Zürcher Kreis 4! Am Montagabend kurz vor 17.30 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus an der Kochstrasse ein heftiges Feuer aus. Als die Retter eintrafen, stand eine Wohnung bereits komplett in Flammen, wie Schutz und Rettung am Abend mitteilt.

Die Einsatzkräfte mussten sofort mehrere Personen aus dem dichten Rauch befreien. Fünf Menschen holten die Retter über Drehleitern, Steckleitern und mit speziellen Fluchthauben durch das Treppenhaus ins Freie, wie BRK News berichtet.

Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Gleichzeitig bekämpften weitere Feuerwehrleute das Feuer im Gebäude. Sie brachten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten ihn schliesslich löschen.

Die Sanitäter untersuchten neun Personen direkt vor Ort. Fünf von ihnen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Durch die Flammen und den massiven Rauch ist das komplette Mehrfamilienhaus vorübergehend unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner können nicht zurück in ihr Zuhause.

Kurz nach 20 Uhr war der Grosseinsatz beendet. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Sachschaden ist, klärt nun die Polizei.