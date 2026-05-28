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Bluttat in Dietikon ZH
Mann greift Personen in Fussgängerunterführung an

Am Mittwochnachmittag griff ein Mann in der Fussgängerunterführung am Bahnhof Dietikon mehrere Personen an. Die Opfer wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Täter flüchtete, am Tatort fanden sich blutige Spuren.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Aktualisiert: vor 40 Minuten
Die Tat ereignete sich bei der Fussgängerunterführung am Bahnhof Dietikon.
Foto: Google Maps

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Dietikon griff ein Mann am Bahnhof mehrere Personen an
  • Blutiges Stoffbündel und Taschentücher am Tatort entdeckt
  • Unbekannte Verletzungszahlen, Opfer ins Spital gebracht
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Janine EnderliRedaktorin News

In der Fussgängerunterführung des Bahnhofs Dietikon hat ein Mann am Mittwochnachmittag mehrere Personen attackiert. Dies berichtet die «Limmataler Zeitung». Die Opfer wurden verletzt und mussten zur Behandlung ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage des Blattes erklärt. 

Zur Schwere der Verletzungen machte der Sprecher noch keine Angaben. Der Täter sei nach der Tat geflüchtet. 

Wie die «Limmataler Zeitung» weiter schreibt, lag beim Fussgängeraufgang von der Unterführung in Richtung Bahnhofskiosk am frühen Abend ein blutiges Stoffbündel – daneben mehrere blutige Papiertaschentücher sowie Plastiksäcke. 

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