Ein 26-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerattacke an der Bushaltestelle Militär-/Langstrasse in Zürich lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 26-Jähriger bei Streit in Zürichs Kreis 4 mit Messer schwer verletzt

Tatort war Bushaltestelle Militär-/Langstrasse, Tatzeit gegen 03.30 Uhr

Zeugenaufruf: Hinweise an Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Sonntag wurde im Kreis 4 ein 26-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen mit einer Stichwaffe verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 03.30 Uhr an der Bushaltestelle Militär-/Langstrasse.

Kurz darauf entdeckte eine Patrouille der Stadtpolizei den verletzten Mann am Oberkörper verletzt. Er wurde lebensbedrohlich verletzt ins Spital gebracht.

Ermittlungen laufen

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Für die Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin aufgeboten. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich ermitteln.

Personen, die am frühen Sonntagmorgen zwischen 03.30 und 03.45 Uhr im Bereich Militär-/Langstrasse Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 zu melden.