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Bluttat im Zürcher Kreis 4
26-jähriger Mann bei Streit niedergestochen – schwer verletzt

Ein 26-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerattacke an der Bushaltestelle Militär-/Langstrasse in Zürich lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.
Publiziert: 11:42 Uhr
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Aktualisiert: 11:43 Uhr
Ein 26-Jähriger wurde bei einer Messerattacke in Zürich lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 26-Jähriger bei Streit in Zürichs Kreis 4 mit Messer schwer verletzt
  • Tatort war Bushaltestelle Militär-/Langstrasse, Tatzeit gegen 03.30 Uhr
  • Zeugenaufruf: Hinweise an Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48
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Daniel MacherRedaktor News

In der Nacht auf Sonntag wurde im Kreis 4 ein 26-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen mit einer Stichwaffe verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 03.30 Uhr an der Bushaltestelle Militär-/Langstrasse.

Kurz darauf entdeckte eine Patrouille der Stadtpolizei den verletzten Mann am Oberkörper verletzt. Er wurde lebensbedrohlich verletzt ins Spital gebracht.

Ermittlungen laufen

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Für die Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin aufgeboten. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich ermitteln.

Personen, die am frühen Sonntagmorgen zwischen 03.30 und 03.45 Uhr im Bereich Militär-/Langstrasse Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 zu melden.

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