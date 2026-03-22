Darum gehts
- 26-Jähriger bei Streit in Zürichs Kreis 4 mit Messer schwer verletzt
- Tatort war Bushaltestelle Militär-/Langstrasse, Tatzeit gegen 03.30 Uhr
- Zeugenaufruf: Hinweise an Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48
In der Nacht auf Sonntag wurde im Kreis 4 ein 26-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen mit einer Stichwaffe verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 03.30 Uhr an der Bushaltestelle Militär-/Langstrasse.
Kurz darauf entdeckte eine Patrouille der Stadtpolizei den verletzten Mann am Oberkörper verletzt. Er wurde lebensbedrohlich verletzt ins Spital gebracht.
Ermittlungen laufen
Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Für die Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin aufgeboten. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich ermitteln.
Personen, die am frühen Sonntagmorgen zwischen 03.30 und 03.45 Uhr im Bereich Militär-/Langstrasse Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 zu melden.