Kurioser Vorfall in Horgen ZH: Nach ihren Ferien in Costa Rica findet eine Familie einen Skorpion in ihrem Haus – einen Monat nachdem sie von der Reise heimgekehrt ist. Ein Polizist holte das Tier daraufhin ab.

1/5 Vermutlicherweise aus Costa Rica mitgereist: Dieser Skorpion kam unbemerkt in die Schweiz. Foto: zVg

Polizei-Spezialist fängt Skorpion ein und sorgt für artgerechte Unterbringung

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Anfangs August kommt eine Familie aus Horgen ZH aus den Ferien in Costa Rica zurück. Im Gepäck viele tolle Erinnerungen an die gemeinsame Zeit – und ein blinder Passagier. Ein Skorpion soll sich in einen Koffer der Zürcher Familie verirrt haben.

Fortan lebte das Tier unentdeckt im Haus. Einen Monat später dann der grosse Auftritt des Skorpions: Die Eltern waren nicht zu Hause, die Kinder mit der Grossmutter, als ein Schrei aus dem Zimmer eines der vier Kinder hallte. «Mein Drittjüngster hat den Skorpion inmitten der Kleider in seinem Schrank gefunden», so die Mutter gegenüber Blick. «Sein Herz hat vor Schreck gerast.» Der Klavierlehrer, der zufälligerweise anwesend war, um einem Kind der Familie Unterricht zu geben, fing den tierischen Mitbewohner im Kinderzimmer ein – alle anderen seien «zu geschockt» gewesen.

«Ich kann mir nicht erklären, wo das Tier herkommt»

Die Mutter meldete sich daraufhin beim Zoo, Reptilienstationen und Tierschutzstellen – keine Antwort. Gegenüber Blick sagt sie: «Ich kann mir nicht erklären, wo das Tier herkommt.» Sie vermutet, es sei entweder aus Costa Rica oder Lugano. Nach einer kurzen Recherche erfuhr sie nämlich, dass es im Tessin Skorpione gibt, die ihrem ungewollten Haustier sehr ähnlich sehen.

Alternativ könnte es auch von «irgendwelchen Bestellungen, die mein Sohn gerade von seinem ersten verdienten Geld bei Temu macht» stammen. Auch solche Fälle gab es bereits. So fand eine junge Mutter aus Deutschland im November 2024 einen Skorpion in einem Shein-Päckli.

Neues Zuhause wird gesucht

Besonders kurios: «Mein Sohn rief eines Abends, vor rund einer Woche, da sei ein Skorpion in seinem Zimmer», erklärte die Leserin. «Er schlief eigentlich schon. Als mein Mann nachsehen ging, meinte unser Sohn lediglich, da sei gar nichts. Er erklärte dann, er habe wohl einfach geschlafwandelt.»

Blick riet ihr, sich bei der Polizei zu melden. Gesagt, getan. Ein Polizist holte das Tier am Mittwoch bei der Familie ab. Die Kantonspolizei Zürich erklärte in einem Statement gegenüber Blick: «Ein Reptilien- und Gifttierspezialist der Kantonspolizei Zürich ist heute nach Horgen ZH ausgerückt, um bei einer Familie einen Skorpion einzufangen. Wir gehen davon aus, dass das Tier als blinder Passagier mit in die Schweiz gereist ist. Wir werden nun für eine artgerechte Unterbringung des Skorpions sorgen.»