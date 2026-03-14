Probleme bei Landung einer Swiss-Maschine in Zürich

Bei einem Flug von Shanghai nach Zürich kam es bei der Landung zu Komplikationen. Videos zeigen, wie mehrere Blaulicht-Fahrzeuge die Maschine in Empfang nehmen. Die Landeklappen des Flugzeugs konnten nicht ausgefahren werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Flug SWR189 aus Shanghai hatte technische Probleme bei Landung in Zürich

Landeklappen funktionierten nicht, Feuerwehr begleitete Flugzeug aus Vorsicht

209 Passagiere konnten sicher und selbständig das Flugzeug verlassen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Viel Aufregung auf einer Landebahn am Flughafen Zürich. Videos eines Blick-Lesers zeigen mehrere Blaulicht-Fahrzeuge, die am Samstagabend ein Swiss-Flugzeug auf der Piste in Empfang nehmen. Auf der Webcam des Flughafens ist kurze Zeit später zu sehen, wie die Maschine davonfährt. Die Blaulichtfahrzeuge bleiben aber noch eine Weile auf der Landebahn stehen.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um den Flug SWR189 von Shanghai nach Zürich. Die Swiss bestätigt gegenüber Blick, dass es bei der Landung zu einem technischen Problem kam. «Die Landeklappen des Flugzeugs konnten nicht ausgefahren werden», erklärt eine Sprecherin der Fluggesellschaft.

«Vorsichtsmassnahme»

Die Landeklappen an den Flügeln einer Maschine helfen dem Flugzeug, bei der Landung die Geschwindigkeit zu drosseln. Ohne diese Klappen können die Bremsen der Maschine überhitzen. «Dass die Feuerwehr aufgeboten wurde, war eine Vorsichtsmassnahme und entspricht bei einer solchen Situation dem Standardprozess.»

Zum Einsatz kamen die Feuerwehrautos glücklicherweise nicht. Das Flugzeug konnte trotz der technischen Komplikationen problemlos landen und ans Gate fahren. «Die 209 Passagiere konnten das Flugzeug regulär und selbständig verlassen.»