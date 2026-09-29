Nach 20 Jahren ist der beliebte Bademeister Srdjan «Suri» Markovic nicht mehr im Amt. Eine Petition für den Familienvater sammelt nun Hunderte Unterschriften – und will, dass sein Abgang rückgängig gemacht wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Birmensdorf ZH: Bademeister Markovic nach 20 Jahren gekündigt, Bevölkerung empört

Petition fordert Rücknahme der Kündigung, bereits über 500 Unterschriften gesammelt

Heissester Sommer: 50 Prozent mehr Eintritte in der Badi

Seit über 20 Jahren gehört Srdjan «Suri» Markovic (49) zur Badi im zürcherischen Birmensdorf wie das Schwimmbecken selbst. Er kennt die Stammgäste, die Kinder kennen ihn. Doch damit soll plötzlich Schluss sein: Die Gemeinde hat dem beliebten Bademeister gekündigt.

Im Dorf sorgt der Entscheid für Unverständnis. Über 500 Personen wollen «Suri» zurück und haben eine Petition unterschrieben. «Er war nicht einfach unser Bademeister. Er war das Herz unserer Badi» – mit diesen Worten beginnt der emotionale Appell, der derzeit in Birmensdorf die Runde macht. Für viele Familien habe sein freundliches Hallo schlicht zu jedem Badi-Tag dazugehört.

Petition auf Hochtouren

Die Initianten fordern den Gemeinderat auf, den Entscheid zu überdenken, die Kündigung zurückzuziehen. Was genau zur Entlassung geführt hat, ist derzeit offen.

Markovic ist seit über 20 Jahren Bademeister in Birmensdorf. Er liebt seinen Job und schwärmt im Gespräch mit Blick: «Es ist ein abwechslungsreicher Job an der frischen Luft. Man ist nicht nur Bademeister, sondern auch Gärtner, Reinigungskraft und Psychologe.» Besonders der Kontakt zu den Menschen sei Markovic wichtig. Egal, ob jung oder alt, Birmensdorfer oder von ausserhalb – «Suri» ist für alle da.

Die Kündigung war für Markovic ein Schock. «Ich wurde zu einem Mitarbeitergespräch eingeladen. Dort wurde mir die Kündigung mündlich erteilt», erzählt er. Der Grund: Die Gemeinde sei mit seiner Arbeit im Sommer nicht zufrieden gewesen. Dabei war der Ansturm extrem. Markovic: «Diese Saison war die härteste Saison. Es war der heisseste Sommer und wir hatten fast 50 Prozent mehr Eintritte und einen Ausfall», erklärt er die Hintergründe.

«Der Bademeisterberuf wird von vielen unterschätzt. Es ist kein Baywatch-Job», stellt Markovic klar. Er liebe seinen Job, trotz Kündigung ziehe es ihn in die Badi. «Ich will arbeiten. Ich kann es mir nicht ohne vorstellen, aber ich werde es wohl müssen.» Er sei jemand, der bereit ist, sich zusammenzusetzen und über alles zu sprechen.

Grosser Zuspruch

Die Tage seit der Kündigung sind für Markovic schwer – besonders zu Hause. Anders ist es draussen: «Wenn ich rausgehe, kommen Kinder zu mir und sagen ‹Suri, du musst bleiben›.» Das gebe ihm Mut. Schliesslich sei man in der Badi über die Jahre eine Familie geworden.

Markovic ist gerührt über die Welle der Solidarität: «Es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um mich zu unterstützen.» Er versichert: «Ich bin bereit, alles für die Gemeinde zu geben.»

Petition aus Überzeugung

Romina Locatelli (44) kennt Markovic seit ihrer Kindheit. Als sie am Tag der Kündigung davon erfährt, zögert sie nicht lange und startet am Samstag die Petition.

Sie lobt die Arbeit des Herzblut-Bademeisters: «Wenn es gestürmt hat und man dachte, man schafft es nicht, alles aufzuräumen und die Badi aufzumachen: Er hat es geschafft.»

Auf Anfrage von Blick teilt die Gemeinde mit, dass sie Kenntnis von der aktuellen Berichterstattung habe. Aber: «Zu personalrechtlichen Angelegenheiten und insbesondere zu den Umständen einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses äussert sich die Gemeinde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und des Datenschutzes grundsätzlich nicht.»