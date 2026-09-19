In Bubikon ZH kam es am Freitagabend zu einem tödlichen Unfall. Ein Autofahrer übersah einen Motorradfahrer beim Abbiegen. Der 65-jährige Töfffahrer starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töfffahrer (65) stirbt bei Unfall in Bubikon ZH am Freitagabend

Autofahrer übersah vortrittsberechtigtes Motorrad, heftige Kollision bei Kreuzung

Mehrere Strassen stundenlang gesperrt, Unfall passierte um 21 Uhr

Bei einer schweren Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Freitagabend in Bubikon ZH ein 65-jähriger Töfffahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich bog ein 66-jähriger Autofahrer kurz nach 21 Uhr von der Sennwaldstrasse in die Grüningerstrasse ein. Dabei übersah er offenbar den vortrittsberechtigten Motorradfahrer, der von Bubikon in Richtung Ottikon unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision.

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsversuche durch Ersthelfer sowie den rasch eingetroffenen Rettungskräften verstarb der Töfffahrer noch auf der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Autolenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland die Untersuchungen zur genauen Unfallursache und zum Hergang aufgenommen. Wegen der umfangreichen Spurensicherung und der Bergungsarbeiten musste die Strasse über Stunden gesperrt werden.