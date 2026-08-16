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Zürich
Zöllner verrät: Diese Passagiere werden kontrolliert
Bei der Einreise am Flughafen Zürich
Bei wem und warum die Zöllner genauer hinschauen
Zu Ferienzeiten haben die Zollbeamten am Flughafen Zürich alle Hände voll zu tun. Zehntausende Passagiere verkehren jeden Tag durch Zürich.
Publiziert: 16:28 Uhr
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