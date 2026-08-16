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Bei der Einreise am Flughafen Zürich
Bei wem und warum die Zöllner genauer hinschauen

Zu Ferienzeiten haben die Zollbeamten am Flughafen Zürich alle Hände voll zu tun. Zehntausende Passagiere verkehren jeden Tag durch Zürich.
Publiziert: 16:28 Uhr
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