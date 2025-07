In Tagelswangen ZH ist es am Montagabend zu einem grossen Feuerwehreinsatz gekommen. Ein altes Bauernhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Brand in Tagelswangen ZH

1/10 Als die Feuerwehr eintraf, stand der Bauernhof bereits im Vollbrand. Foto: Leserreporter

Darum gehts Bauernhof in Tagelswangen ZH bei Brand komplett zerstört

Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert

Keine Verletzten, Sachschaden bisher nicht geklärt

Meterhohe Flammen schossen aus dem Gebäude: Am Montagabend brannte in Tagelswangen ZH ein Bauernhof, wie ein Blick-Leserreporter meldete. Das Feuer und der Rauch waren schon von weither zu sehen. Ein Video zeigt, wie das Feuer bereits jeden Teil des Hauses erreicht hat. Immer wieder sind in der Aufnahme kleinere Knallgeräusche zu hören.

Wie der Leserreporter weiter berichtete, waren offenbar zwei Explosionen zu hören. «Dann hat es schon gebrannt.» Ein Auto habe ebenfalls Feuer gefangen.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich ging der Alarm um 21 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Dank des Eingreifens der Feuerwehren Winterthur, Volketswil, Zürich und Illnau-Effretikon/Lindau konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatte sich laut Polizei eine Person im Gebäude befunden. Sie bemerkte das Feuer demnach rechtzeitig und brachte sich unverletzt in Sicherheit.

Einsturzgefährdete Elemente abgebrochen

Das alte Bauernhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten die Feuerwehren einsturzgefährdete Elemente abbrechen, um der Polizei sicheren Zugang zum Brandobjekt zu gewähren.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Auch die Brandursache muss noch ermittelt werden. Erste Befragungen und Spurensicherungen führte die Kantonspolizei bereits durch.

Die Bevölkerung wurde mit einer Alertswiss-Meldung vor dem dichten Rauch gewarnt. Der Verkehr um die Einsatzstelle war stark beeinträchtigt. Die Polizei empfahl, das Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen zu schliessen. Die Warnung wurde gegen 23 Uhr aufgehoben.