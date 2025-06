Seeüberquerung Stadtzürcher Seeüberquerung findet am Mittwoch statt

Die Wetterprognosen stimmen: Die Stadtzürcher Seeüberquerung findet definitiv am kommenden Mittwoch statt, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Die Teilnehmerzahl ist auf 9000 Schwimmerinnen und Schwimmer beschränkt. Am Montag um 12 Uhr startet der Ticketverkauf.

Publiziert: vor 21 Minuten