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Störung dauert bis 15 Uhr
Bahnverkehr in Zürich Altstetten unterbrochen

Der Verkehr im Bahnhof Zürich Altstetten ist unterbrochen. Dies hat Auswirkungen auf den schweizweiten Zugverkehr.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Zahlreiche Verbindungen fallen aus.
Foto: Leserreporter
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Janine EnderliRedaktorin News

Der Bahnverkehr im Bahnhof Zürich Altstetten ist unterbrochen. Der Grund dafür ist ein Personenunfall, wie die SBB auf ihrer Webseite schreiben.

Die Einschränkung dauert bis zirka 15 Uhr.

Ein Blick-Leser berichtet von zahlreichen Ausfällen und Verspätungen auch am Zürcher Hauptbahnhof. «Es geht hier nichts mehr», so der Leser.

Zahlreiche Verbindungen betroffen

Betroffen sind die Linien TGV, ICE, EC, IC1, IC3, IC5, IC8, IR16, IR35, IR36, IR37, IR55, RE37, S5, S11, S12, S14 und S19.

Es sind Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten.

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